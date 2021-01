Am Flughafen Zürich schneits, im Aarau regnets

Laut Meteonews wurden am Donnerstagmorgen die Temperaturkontraste auf engem Raum immer ausgeprägter: So gab es in Zürich-Flughafen um 8.30 Uhr 0 Grad und Schnee, in Aarau dagegen bei 4,5 Grad Regen. Meteonews schrieb auf Twitter: «Wirklich eine erstaunlich scharfe Grenze, die sich im Tagesverlauf noch leicht nach Westen verschiebt.»