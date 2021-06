Zum Thema Nawalny entgegnet Putin: «Guantanamo existiert immer noch»

Nochmals geht Putin auf den Ukraine-Konflikt ein. Was die Ukraine verlange, widerspreche dem Minsker Protokoll. «Russland macht nur innerhalb seines Hoheitsgebiets militärische Manöver», sagt Putin weiter. Dagegen hielten die Amerikaner im Osten Europas Manöver an der russischen Grenze aus. Das sei natürlich nicht in Ordnung, sagt Russlands Staatschef. Russland habe das Recht, seine Interessen zu verteidigen.

Dann verteidigt Putin die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny. Der Oppositionelle habe bewusst russische Gesetze ignoriert. «Dieser Mann wusste, dass er gegen geltendes Recht verstösst.»

Nach seinem Krankenhausaufenthalt in Deutschland habe der 45-Jährige Videos im Internet veröffentlicht und sei den Meldeauflagen nicht nachgekommen. «Er hat das gemacht, was er wollte.» Er sei bereit gewesen, festgenommen zu werden. Putin erwähnt während der Pressekonferenz in Genf weder den Namen seines Gegners noch den Anschlag auf den im Straflager inhaftierten Oppositionellen. Biden hatte Putin während seiner Begegnung auf Nawalny angesprochen, wie der Kremlchef bestätigte.

Nawalny war Mitte Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland an einem Flughafen in Moskau festgenommen worden. Danach verurteilte ihn ein Gericht zu mehreren Jahren Straflager. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstossen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Auch die EU und die USA haben wegen der Verurteilung bereits Sanktionen gegen Russland verhängt.

Punkto Menschenrechte weist er die Vorwürfe von amerikanischer Seite zurück. «Das Guantanamo-Lager existiert immer noch. Das entspricht nicht dem Schutz von Menschenrechten.»