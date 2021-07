Zum Tag des Kusses – Lautmalerei beim Mund-zu-Mund-Spektakel Einfach so küssen, das können alle. Wer aber eines Dialekts mächtig ist, schmust auf weitaus originellere Weise. Christine Richard

Wie die beiden ihre Liebesbekundung wohl nennen? Foto: Patric Spahni

Am 6. Juli ist internationaler Tag des Kusses. Die Tapferen unter uns schreiten dann kühn zur Tat. Schmatz. Vorsichtige Naturen sinnieren lieber, wie sie beim Mund-zu-Mund-Spektakel die Maskenpflicht einhalten können.

Küssen mit einem Corona-Verhüterli vorm Mund? Forget it! Dem Partner die Maske einfach vom Maul reissen? Solche wilden Entkleidungsaktionen von Paaren sehen allenfalls im Spielfilm erotisch aus. Liebe mit echten Leibern zu machen, das kann ziemlich peinlich sein, um nicht zu sagen peinigend.

Meinen ersten Kuss bekam ich im Kino von einem gleichaltrigen Schüler; es fühlte sich an wie eine dicke Schnecke im Mund. In der Schule lernt man zwar allerhand über Geschlechtswerkzeuge, aber nichts über die Kunst des Küssens.

Mit den Geschlechtsorganen gemein hat der Kuss, dass es schwer ist, dafür die richtigen Begriffe zu finden. Kusssss, das hört sich ungefähr so scharf an wie eine gut geschliffene Sense.

Das Schweizerdeutsche ist lieblicher. In seinem Erfindungsreichtum hat der Dialekt eine Vielzahl unterschiedlicher Wörter für den Kuss hervorgebracht. Hier eine kleine Auswahl. Wer küsst, der gibt ein Chössli. Oder, weil es mit dem Mund getan wird, er gibt ein Muntschi, Müntschi, Mintschi, Müntschli, Müntscheli. Je nach Region gibt er auch einen Muntsch, Muntz, Muntzi, Müntzi, Mulzi, Mutzi. Oder sogar einen Mutz.

Mutz, potzblitz, das erinnert jäh an den Braunen Mutz zu Basel. Hier in der Beiz am Barfi geht es seit Jahrhunderten hoch her, was aber nicht bedeutet, dass sich die Bevölkerung Kussorgien am laufenden Band liefert. Sondern der Beizenname wurde vom Gebäude namens Zum Braunen Mutz übernommen. Und Mutz kann auch Bär oder Mütze bedeuten. Also: Im Braunen Mutz, da steppt der Bär!

Für jene bedauernswerten Menschen, die des Dialekts nicht mächtig sind, ist das Schweizerdeutsche ein Buch mit sieben Siegeln; ein Rätsel, das nicht gelöst werden will. Sprache will etwas Eigenes sein. Einfach so herumküssen, das kann ein jeder (und eine jede).

Aber um das angemessene Wort für diese heikle Tätigkeit zu finden, dazu braucht es Eigensinn, Einfallsreichtum, Sinn für Lautmalerei, kurz: Dialekte. Dass man für Kuss auch Schmutz sagen kann, das muss der Auswärtige halt lernen. «Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt»; so sprach der Philosoph.

