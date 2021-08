FCB: Kantersieg im Cup – Lauter rotblaue Premieren In der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups besiegt der FC Basel den FC Schönenwerd-Niedergösgen 7:0. Als Nächstes trifft der FCB auf den FC Rorschach-Goldach. Dominic Willimann

Fussball auf dem Land - und mittendrin der FC Basel, der gegen Schönenwerd-Niedergösgen keine Probleme bekundet. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Patrick Rahmen mag solche Affichen, wie sie nur im Schweizer Cup vorkommen. Da die Amateure des FC Schönenwerd-Niedergösgen, dort die Profis des FC Basel. «Genial» sei es auf dem Sportplatz Inseli gewesen, sagt Rahmen nach dem Spiel. Der Zweitligist sei engagiert aufgetreten, die Partie fair geführt worden.

Am Ende steht ein 7:0 für den Gast auf der Anzeigetafel, zufrieden sind trotzdem alle. Die 2254 Zuschauer feiern ihre Mannschaft wie auch den FCB. Selfies mit den Profis sind begehrt, und die Würste von der Metzgerei Scheibler aus Dulliken gehen weiter fleissig über den Tresen wie das Bier auch. Es ist wahrhaftig ein Fussballfest, das der Solothurner Verein an diesem schwülheissen Nachmittag in Niedergösgen veranstaltet hat.