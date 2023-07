An den Basler Biker Days 2023 – Laute Töff, freundliche Typen und Frauen auf dem Rücksitz Am kostenlosen Event auf dem St.-Jakob-Areal trotzten Motorradfans in Vollmontur den Temperaturen über 30 Grad. Dem Klischee der grimmigen Biker wurden sie nicht gerecht. Raphaela Portmann

Dieses Wochenende gehört Basel rund ums St.-Jakob-Areal den Bikern. Schon in einem Kilometer Entfernung hörte man am Samstag die Motoren der Töff blubbern und aufheulen. Während die Temperaturen die 30-Grad-Grenze locker überschritten, liessen sich die Motorradfahrer nicht davon abbringen, in Vollmontur auf ihren Maschinen zu sitzen.

Der Eintritt zu den Biker Days war wie immer gratis. Von 11 bis 2 Uhr konnte man am Samstag durch die Motorradausstellung schlendern, der Livemusik lauschen, durch verschiedene Produkte stöbern oder sich sogar ganz spontan ein Tattoo stechen lassen. Für das leibliche Wohl standen Bars und Streetfood-Stände bereit. Um 14 Uhr betrat The Lost Search Party aus Grossbritannien als erste Liveband dieses Tages die Bühne.

Vereinzelt verirrten sich auch Nicht-Biker zwischen die Essensstände, Töff und vor die grosse Bühne. Hauptsächlich handelte es sich bei dem Event aber um ein Szenetreffen. Die meisten Besucher waren männlich. Die Frauen fuhren meist auf dem Rücksitz mit.

So auch an der grossen Biker-Parade am Samstag: Über 1000 Biker fuhren mit ihren Maschinen von der St.-Jakobs-Halle über die Dornacherstrasse und den Luzernerring Richtung Kleinbasel. Von der Horburgstrasse ging es weiter Richtung Wettsteinbrücke und von dort über den St.-Alban-Rheinweg, die Zürcher- und Lehenmattstrasse zurück zur Brüglingerstrasse.

Das lautstarke Spektakel zog viele Schaulustige an. Ein Mitarbeiter der Biker Days verriet, es führen wohl locker über 1000 Töff mit. Trotzdem seien es merklich weniger als im letzten Jahr.

Die Motorradfahrer winkten den Zuschauern zu und reckten die Finger als Peace-Zeichen in die Luft. Das Klischee des grimmigen Bikers erfüllten sie nicht.

Auch Zsolt Gyurina alias Zsuka sieht böser aus, als er ist. An den Biker Days zeigt der Künstler seine Arbeit: Zsuka verschönert Motorräder und Helme mit seinen Airbrush-Designs. Eines seiner Werke weckte bei den Besuchern besonders viel Interesse: der Rütlischwur-Töff. An diesem habe er zwei bis drei Wochen gearbeitet, erzählt Zsuka.

Im Gespräch mit dieser Zeitung betonte der ursprünglich ungarische Künstler, wie sehr er das Festival schätze, das Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Interessen zusammenbringe: «Hier trifft man alles: vom 5-jährigen Kind bis zum 90-jährigen Rentner.»

