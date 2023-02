Bauarbeiten der SBB – Laute Nächte in Liestal Seit Sonntagnacht finden zwischen dem Kantonshauptort und Lausen Gleisarbeiten statt. Und auch für den Bahnhof sind diese Woche weitere Schritte geplant. Lea Buser

Baustelle Bahnhof Liestal: Das Baugerüst um den südlichen Zugang der neuen Personenunterführung Oristal soll demontiert werden. Foto: Dominik Plüss

In Liestal wird es in diesen Nächten etwas lauter: Die SBB planen, das Baugerüst um den südlichen Zugang der neuen Personenunterführung Oristal zu demontieren. Die Arbeiten beginnen ab Dienstag und dauern bis Freitagnacht. Jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens müssen Anwohnende mit Lärmimmissionen rechnen.

Das Baugerüst lasse sich aus Sicherheitsgründen nur in der Nacht demontieren, da dann weniger Menschen in der Unterführung unterwegs seien, so die Begründung der SBB. Ausserdem würde Reisenden und Passanten so auch während der Arbeiten der Zugang gewährleistet.

Es handelt sich hierbei aber nicht um die einzigen Nachtarbeiten, die zurzeit im Bezirk stattfinden. Seit Sonntag führen die SBB Gleisunterhaltsarbeiten von Liestal bis Lausen durch. Auch hier kann es bis und mit Freitag von 22 Uhr bis 6 Uhr lauter werden.

Grund dafür, dass die Arbeiten nicht tagsüber realisiert werden können, sei, dass sie zu nahe an den fahrenden Zügen oder der Fahrleitung stattfinden müssten, so die SBB. Die Aufrechterhaltung des Zugverkehrs am Tag sowie die Sicherheit der Mitarbeitenden könnten auf diese Weise nicht gewährleistet werden.

