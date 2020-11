Aldin Turkes im Porträt – Lausannes Lausbub spricht rustikal Französisch und schiesst jede Menge Tore Der 24-jährige Aldin Turkes hat sich bei Rapperswil abgerackert und ist als Stossstürmer in Lausanne einer der besten Super-League-Torschützen. Nur Corona hat seinen Aufstieg zuletzt verlangsamt. Am Mittwoch trifft er auf die Abwehr des FC Basel. Samuel Waldis

Ohne Corona wäre Aldin Turkes inzwischen wohl Nationalspieler. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Die letzten Wochen müssen sich für Aldin Turkes manchmal angefühlt haben wie ein Traum, den kein Fussballer träumen will. Zum ersten Mal hatte ihn Dusan Bajevic angerufen und für das bosnische Nationalteam aufgeboten. Aber anstatt gegen den Iran zu testen und vielleicht sogar gegen Holland und Italien Partien in der Nations League zu bestreiten, blieb Turkes in den eigenen vier Wänden. Nach einem positiven Corona-Test lebte er isoliert. Erst im März hat der 24-Jährige wieder die Chance auf ein Länderspiel.

Turkes ist in Zug geboren und besitzt neben dem bosnischen auch den Schweizer Pass. Bis zur U-20 spielte er für die Schweiz. Danach endete die Liaison und Turkes näherte sich dem bosnischen Verband an. Der Westschweizer Zeitung «Le Matin» sagte er zuletzt: «Noch nie hat mich jemand vom Schweizer Verband kontaktiert. Ich bleibe offen für Vorschläge, aber Stand heute bin ich näher dran, für Bosnien zu spielen.»