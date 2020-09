Klimademo in CS-Filiale – Lausanner Klimaaktivisten verurteilt Das Waadtländer Kantonsgericht verurteilt 12 Klimaaktivisten, die 2018 in einer Credit Suisse-Filiale Tennis spielten. Die Aktion sei ein Hausfriedensbruch gewesen, so die Richter. Philippe Reichen UPDATE FOLGT

Anderthalbstündige Aktion: Die Klima-Aktivisten verkleideten sich als Tennisspieler und besetzten Räumlichkeiten der CS. (22. November 2019) Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Der Waadtländer Staatsanwalt Eric Cottier ist zufrieden. Er beschloss den Anfang Jahr ergangenen Freispruch für 12 Lausanner Klimaaktivisten anzufechten. Ein Einzelrichter am Bezirksgericht Lausanne hatte im Januar entschieden, bei der Klimaerwärmung handle es sich um einen «rechtfertigenden Notstand». Der Notstand habe die Aktivisten im November 2018 legitimiert, in einer Lausanner Filiale der Credit Suisse Tennis zu spielen und so gegen klimaschädliche Investitionen der Bank zu protestieren (wir berichteten).

Das Waadtländer Kantonsgericht sieht dies nun anders, wie es bei der Urteilsverkündung am Donnerstag bekannt gab. Es gibt Cottier Recht, der die Aktion als Hausfriedensbruch taxierte, und hob den erstinstanzlichen Freispruch auf. Zusätzlich liegt gemäss dem Gericht ein Verstoss gegen das Lausanner Polizeireglement vor, weil die Aktivisten für ihre Aktion keine Bewilligung eingeholt hatten.

Zehn der zwölf Aktivisten wurde zu einer Geldstrafe von 400 Franken und 150 Franken Busse verurteilt. Zwei Aktivisten müssen 200 Franken Strafe und 100 Franken Busse bezahlen. Dazu kommen pro Person 300 Franken für Gerichts- und Untersuchungskosten.

Die Aktivisten und ihre Anwälte dürften das Urteil vor dem Bundesgericht anfechten.