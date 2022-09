Streit um Standort nicht ausgestanden – Laufner Gesundheitszentrum auf unabsehbare Zeit blockiert Einsprachen verhindern vorläufig den geplanten neuen Standort des Gesundheitszentrums im Laufner Birs Center. Noch ist kein Abschied vom heutigen Standort im alten Spital in Sicht. Thomas Dähler

Noch befindet sich das neue Laufner Gesundheitszentrum im ehemaligen Gebäude des Kantonsspitals Baselland. Die Zügelpläne lassen sich nicht so schnell umsetzen, wie es der Kanton geplant hat. Foto: Nicole Pont

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) betreibt das ambulante Gesundheitszentrum Laufen vorläufig im Gebäude des früheren Feninger-Spitals an der Lochbruggstrasse. Und das könnte auf unabsehbare Zeit so bleiben. Die nötigen Umbauten für den Umzug an den geplanten neuen Standort im Birs Center können vorläufig nicht ausgeschrieben werden, wie Anita Kuoni, Kommunikationsleiterin des KSBL, bestätigt. Noch sind Einsprachen hängig, und selbst wenn diese vom Bauinspektorat in Liestal abgelehnt werden, dürfte der neue Standort wegen des wahrscheinlichen Weiterzugs der Einsprachen auf unabsehbare Zeit blockiert bleiben.