Unterstützung nach Brand – Laufentaler Gwärbler wollen sich selbst helfen Firmen suchen unter den Mitgliedern des Gewerbevereins unbürokratisch fixfertige Arbeitsplätze, aber auch Lager- und Büroräume. Erste Angebote liegen bereits vor. Kurt Tschan

Brandruinen in Laufen: Über die Anzahl der betroffenen Betriebe kann die Baselbieter Polizei derzeit nur spekulieren. Lucia Hunziuker

«Für das Laufentaler Gewerbe ist das ein grosser Schock», sagt Marc Scherrer, Präsident des Gewerbevereins KMU Laufental. Der verheerende Brand im Industriequartier an der Baselstrasse in Laufen komme zu einer Zeit, wo ohnehin schon viele kleine und mittlere Betriebe echte Probleme hätten. Die Corona-Pandemie habe die Umsätze einbrechen lassen. «Viele Betriebe kämpfen ums Überleben», sagt Scherrer.

Schon während des Lockdown zeigte der Gewerbeverein jedoch Präsenz und initiierte die Aktion «Dänk dra, lüt a». Viele Läden, die während des Lockdown geschlossen waren, versuchten mithilfe des Gewerbevereins, die Kundschaft auf telefonischem Weg zu erreichen und Waren vor die Tür zu liefern. «Mit Erfolg», sagt Scherrer.

Jetzt startet der Verein eine zweite Solidaritätsaktion und ruft seine Mitglieder dazu auf, den durch den Brand betroffenen Firmen zu helfen. Auf den sozialen Medien und im Newsletter wurden die Vereinsmitglieder aufgefordert, leere Lagerräume zur Verfügung zu stellen. «Auch Büroräumlichkeiten oder gar bereits fix eingerichtete Arbeitsplätze sind willkommen», sagt Scherrer.

Gewerbeverein im Glück

Alle Angebote werden gesammelt und demnächst veröffentlicht. «Die Website des Vereins wird laufend aktualisiert und ergänzt», sagt Scherrer. Auch unkonventionelle Ideen oder befristete Angebote seien willkommen. Als Schaltstelle für Angebote hat sich die Wirtschaftsförderung Laufental Schwarzbubenland zur Verfügung gestellt.

Auch der Gewerbeverein ist im Brandgebiet eingemietet – und hatte Glück. «Unser Standmaterial befindet sich in einer der Hallen, die vom Feuer verschont blieben», sagt Scherrer. Schon jetzt sei klar, dass bei weitem nicht alle Betriebe genügend versichert seien und Verluste hinnehmen müssten.

Für die Zukunft wünscht er sich, dass in dem betroffenen Gewerbe- und Industriegebiet neue Hallen mit moderaten Grundmieten enstehen. Das Bedürfnis nach erschwinglichem Gewerbe- und Industrieraum sei gross. Dies zeigten auch andere Areale in den umliegenden Gemeinden. Man sei bereits in Kontakt mit der kantonalen Standortförderung und der Eigentümerschaft, der Basler Stiftung Abendrot. Scherrer ist sich sicher: «Zusammen werden wir für das Laufental eine ideale Lösung entstehen lassen.»

Brandursache weiterhin unklar

Weiterhin unklar ist die Brandursache. «Die entsprechenden Ermittlungsarbeiten sind im Gange», sagt Roland Walter, Mediensprecher der Polizei Baselland. Auch über die Anzahl der betroffenen Betriebe kann die Polizei nur spekulieren. «Auf dem Areal waren nach unserer Kenntnis circa 40 bis 50 Firmen eingemietet», sagt Walter. Weitere Details seien nicht bekannt. Betroffen seien Gewerbebetriebe unterschiedlichster Art, «vom Garagisten bis zum Künstleratelier und verschiedenen Produktionsstätten». «Der Schaden ist immens und wird einige Millionen Franken betragen», sagt er.

Zur Bekämpfung des Brandes am vergangenen Freitag standen zeitweise 180 Personen im Einsatz. Die Absprachen unter den verschiedenen Einsatzorganisationen hätten gut funktioniert, sagt Walter.

Das betroffene Areal an der Laufner Wahlenstrasse war früher im Besitz der Keramik Laufen. Diese hat in der Zwischenzeit grosse Teile verkauft. So befindet sich der Bonbonhersteller Ricola in direkter Nachbarschaft zum Brandherd, aber auch Stöcklin Logistik. Das Unternehmen war erst kürzlich von Aesch nach Laufen gezügelt.

Im Gewerbepark brannte es nicht zum ersten Mal. Im Januar 2005 richtete ein Feuer einen Schaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken an. Ausgebrochen war es in einer Halle, in der Verpackungsmaterial gelagert war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verhindern, dass auch andere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden.