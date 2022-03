Kreative Laufsportveranstalter – Laufen für die Zukunft

Der neue «Lauf-Grand-Slam» in der Region Basel Infos einblenden

Die Laufveranstalter in der Region Basel zeigen sich nach der Corona-Pause kreativ. Neu gibt es etwa einen «Lauf-Grand-Slam», den «4 Jahres Lauf Zeiten». Der «Lupsinger Lauf», «10 Meilen Laufen», der «Muttenzer Herbstlauf» und der «Allschwiler Klausenlauf» haben sich zusammengetan. Jeder dieser vier Läufe findet in einer anderen Jahreszeit statt, den Auftakt macht der «Lupsinger Lauf» am 23. April. Wer alle vier Läufe bestreitet, erhält nicht nur ein spezielles Finisher-T-Shirt, sondern nimmt an einer Verlosung teil, bei der vier Gratisstarts auf Lebzeiten bei allen vier Läufen zu gewinnen sind. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Zudem bieten die Sola Basel und der Dreiländerlauf am 31. März auf der Schützenmatte in Zusammenarbeit mit der Crossklinik ein professionelles Lauftraining an. Im Anschluss findet ein Fachreferat zum Thema «Ernährung im Training und Wettkampf» statt. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Anmelden kann man sich bis 23. März via info@3laenderlauf.org oder info@solabasel.ch.

Die nächsten Volksläufe in der Region Basel. 2. April: Birslauf. – 16. April: Osterlauf Eiken. – 23. April: Lupsinger Lauf. – 24. April: Muttenz Marathon, Basler Frauenlauf. – 1. Mai: Blauen Berglauf, Zunzger Waldlauf. – 7. Mai: Quer durch Basel. – 18. Mai: Gempen Berglauf. – 21. Mai: Sola Basel. – 22. Mai: Dreiländerlauf.