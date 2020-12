Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

A2 bei Diegten gesperrt – Lastwagenunfall mit Verletzten verursacht Verkehrschaos Auf der A2 zwischen den Ausfahrten Diegen und Sissach kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen. Die Bergungsmassnahmen laufen derzeit. Daniel Wahl

Totalblockade auf der A2 im Diegtertal. Foto: zVg

Zwei Lastwagen, die von Egerkingen Richtung Basel unterwegs waren, sind nach der Ausfahrt Diegten miteinander kollidiert. Es handle sich um einen Auffahrunfall, die genaueren Umstände seien noch nicht geklärt, sagt der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler.

Bei der Kollision habe sich ein Lastwagen gedreht. Dabei durchschlug er die Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt und um 15.30 Uhr mit der Rega in Spital geflogen. Derzeit laufen die Bergungsmassnahmen der blockierten und festgesetzten Lastwagen. Die A2 befindet zwischen den Ausfahrten in Sissach und Diegten in Vollsperre.

Rund um den Unfall kommt es zu Verkehrsproblemen. So leitet die Polizei derzeit den Autobahnverkehr auf die Kantonsstrasse im Diegteral ab, beim Schlossebenrain vorbei auf die A22 bei Ittingen, wo die Fahrer wieder ihre Verkehrsziele ansteuern können. Die direkte Durchfahrt durch Sissach ist nicht möglich, weil grössere Lastwagen die Bahn-Unterführung nicht passieren können. (Update folgt)