Trotz 3,5-Tonnen-Beschränkung – Lastwagen passieren unbehelligt die Margarethenbrücke Verkehrswachen sollen 24 Stunden am Tag dafür sorgen, dass das Fahrverbot für Lastwagen über die Margarethenbrücke eingehalten wird. Das gelingt ihnen nicht immer. Eine Gefahr? Sebastian Schanzer

Für Lastwagen gilt auf der Margarethenbrücke aktuell ein Fahrverbot. Foto: Martin Graf

Am 25. Mai wurde die Margarethenbrücke für den Lastwagen- und Busverkehr gesperrt, seit zwei Wochen dürfen auch keine Trams mehr über die Brücke fahren. Anlass dazu gab eine Substanzerhaltungsstudie der SBB, die Schwachstellen an den Trägern aufzeigte. «Man konnte rechnerisch nicht mehr nachweisen, dass die Brücke halten wird», liess sich eine SBB-Ingenieurin in dieser Zeitung zitieren.