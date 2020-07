Tödlicher Unfall in Basel – Lastwagen fährt rückwärts – Senior überrollt Zu dem Unglück kam es am Montagnachmittag auf einem öffentlich zugänglichen Areal einer Entsorgungsfirma im St.-Johann-Quartier.

Der Unfall ereignete sich auf dem Areal einer Entsorgungsfirma an der Schlachthofstrasse. Den Namen der Firma nennen die Behörden nicht. Visualisierung: GoogleEarth

Ein Lastwagen hat während einer Rückwärtsfahrt am Montagnachmittag an der Schlachthofstrasse in Basel einen Fussgänger überrollt und dabei tödlich verletzt. Dies teilten die Basler Sicherheitsbehörden am Dienstag mit. Die Verkehrspolizei untersuche den genauen Unfallhergang. Das Unfallopfer – es handelt sich bei ihm um einen älteren Herrn – sei noch nicht identifiziert.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Behörden gegen 15.15 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Areal einer Entsorgungsfirma an der Schlachthofstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei hatte ein Fussgänger dort einen Abladevorgang beobachtet. Ein 58-jähriger Lastwagenchauffeur übersah ihn beim Rückwärtsfahren. Das Fahrzeug erfasste und überrollte den Fussgänger. Der Atemalkoholtest beim Lenker verlief negativ.

( bor )