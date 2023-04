Joe Biden kandidiert für zweite Amtszeit – «Lasst uns den Job zu Ende bringen» In einem gefühligen Kurzvideo erklärt Joe Biden den Amerikanern, warum er sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, obwohl selbst Wohlgesonnene Bedenken wegen seines Alters haben. Peter Burghardt aus Washington

Er will es noch einmal wissen: US-Präsident Joe Biden. Foto: Drew Angerer (Getty Images)

Der ganze Joe Biden liess sich natürlich nicht in das Video packen, das wäre dann doch zu viel geworden. Vor 50 Jahren war der heute älteste US-Präsident aller Zeiten einer der jüngsten Senatoren Amerikas, damals regierte Richard Nixon die USA. 36 Jahre später wurde Biden Vize von Barack Obama, dem ersten Schwarzen im Amt. 2021 zog er dann mit seiner Frau Jill ins Weisse Haus. Da will der 80 Jahre alte Mann also bis 2029 bleiben, der Plan ist seit dem frühen Dienstag offiziell.