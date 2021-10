Freistil – Lasst Katzen sprechen und Bücher auch … Meinung Christine Richard

«Hallo? Wer kümmert sich um mich?» Foto: Nathalie Guinand (Der Landbote)

Ein beliebter Werbeslogan lautet: Lasst Blumen sprechen. Dazu ist anzumerken: Katzen können es auch. Lasst also Katzen sprechen. Mein Kater heisst Pauli. Er gehört den Nachbarn. Pauli ist kein ungebetener Gast, kein gebetener Gast, er ist einfach ein gebliebener Gast. Es ist schwierig, mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen. Er ist klein. Seine Interessen sind überschaubar. Weltpolitik, nein danke. Schlemmerhäppchen, ja bitte.



Morgens sagt sich Pauli Folgendes: «Na endlich, sie ist aufgestanden. Ich habe einen Mordshunger. Wo geht sie jetzt hin? Hurra, in die Küche. Da schleiche ich jetzt mal still und leise mit, hart bei Fuss, bitte nicht über mich stolpern. Hoppla, sie hats im letzten Moment geschnallt und konnte sich gerade noch festhalten. Aber wozu den Kühlschrank öffnen? Mein Fresschen liegt doch rechts in der untersten Schublade. Weiss die das nicht? Muss ich wieder vor die Schublade hocken und miauen wie verblödet? Kapiert die nichts, oder was? Jetzt setzt sie sich auch noch an den Schreibtisch. Doing. Ein übles Geräusch. Sie fährt den Computer hoch. Sie schreibt. Das kann dauern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Inzwischen bin ich verhungert. Sie schreibt für die Zeitung. Sie schreibt und stockt, sie stockt und schreibt, dann stockt sie nur noch, eine Qual, ihr dabei zuzusehen. Ich persönlich lese Zeitungen schon lange nicht mehr. Zeitungen aus Papier gehen notfalls in Ordnung; sie wärmen, wenn man sich drauflegt, und man kann aus ihnen knisternde Bällchen machen. Buchstaben müssen meinetwegen nicht sein. Papier ist geduldig, eine Katze auch, aber jetzt reicht es. Muss ich tatsächlich wieder auf den Schreibtisch springen? Und über die Tastatur marschieren? Gesagt, getan. Auf dem Bildschirm wimmelt es bunt durcheinander. Lustig das. Keine Ahnung, warum sie jetzt schreit. Anscheinend ist ihr irgendwas wichtiger als ich. Wie kann das sein? Mich ohne Schmusen vom Schreibtisch zu fegen, das geht gar nicht. Da bin ich jetzt echt beleidigt. Da kann ich zum Tier werden. Krallen ausfahren, mich ans Hosenbein klammern, zubeissen, sanft zwar, aber mit gebotener Dringlichkeit. Na also, klappt doch, unterste Schublade.»