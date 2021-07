Eine Geissel der Menschheit – Lasst euch impfen, ihr Feiglinge! Ein achtjähriger Junge war der erste medizinisch gegen Pocken geimpfte Mensch. Dank ihm wurden die Pocken ausgerottet. Die Impfignoranten sollten sich ihn zum Beispiel nehmen. Meinung Patrick Tschan

Die Schulärztin kommt: Gross angelegte Impfaktionen gegen epidemische Krankheiten wie Pocken oder Tuberkulose – wie auf diesem Bild von 1970 im Kanton Thurgau – gehören unbedingt zum medizinischen Fortschritt. Foto: Fritz Grunder (Keystone)

James Phipps hatte sich wohl vor Angst in die Hosen gemacht, als ihm der englische Landarzt Edward Jenner am 1. Juli 1796 zum zweiten Mal den Arm aufritzte. Denn jetzt galt es ernst, wurde ihm doch diesmal nicht, wie sechs Wochen zuvor, Kuhpockeneiter, sondern Menschenpockeneiter in die Wunde gerieben.

James erkrankte nicht, erlitt keinerlei Komplikationen, da sich die Beobachtungen des Arztes Jenner vollumfänglich bestätigten: Wer Kuhpocken gehabt hatte, konnte keine Menschenpocken bekommen.

So stellte sich der englische Maler Ernest Board die Impfung von James Phipps durch den Arzt Edward Jenner vor. Foto: © Wellcome Collection, London

Kuhpocken sind für Menschen harmlos. Die Pusteln jucken zwar, aber spätestens nach zehn Tagen ist man wieder gesund. Menschenpocken dagegen waren eine der grausamsten Geisseln der Menschheit, die unbehandelt in 90 Prozent der Fälle zum Tode führt.