Black Friday und Cyber Monday – Lasst die Shopping-Saison beginnen Das Weihnachtsgeschäft startet mit dem Singles Day in China mit Rekorden. In zehn Tagen beginnt die Rabattschlacht auch in der Schweiz, wo die Kundschaft aber weniger online-affin ist als anderswo. Thorsten Riedl

Trotz Onlineshopping: Der traditionelle Einkaufsbummel hat noch nicht ausgedient. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Dieses Mal schwangen bei der Rabattschlacht am Singles Day, dem chinesischen Verkaufsevent der Superlative, «besinnliche Töne» mit. Nachhaltigkeit wurde betont. Und doch vermeldeten die grössten chinesischen E-Commerce-Anbieter Alibaba und JD.com Rekorde. Zusammen erreichten sie am 11. November einen Umsatz von knapp 140 Milliarden Dollar, ein Plus von 9 Prozent für Alibaba, eines von 29 Prozent für JD. Damit ist das Weihnachtsgeschäft offiziell eröffnet. Eines, das für die Online-Händler nicht so einfach wird wie im Ausnahmejahr 2020. Nicht nur, weil der globale Mangel an Komponenten viele Wünsche vereiteln wird.