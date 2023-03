Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Langs Privatduell, Calafioris Highlights und Amdounis Spagat Auf dem Weg in den Cup-Halbfinal wissen beim 2:1-Sieg nach Verlängerung einige Basler beim FC St. Gallen zu gefallen. Aber ein italienischer Verteidiger ragt heraus. Oliver Gut Tilman Pauls

Der beste Mann auf dem Platz gewinnt gefühlt jedes Kopfballduell: Riccardo Calafiori. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Marwin Hitz: 5

Hat im ersten Durchgang nichts zu halten. Oder anders gesagt: Der einzige Ball, der bis zur Pause auf sein Tor kommt, ist jener, den Guillemenot freistehend aus idealer Position zur St. Galler 1:0-Führung unter dem machtlosen Basler Goalie ins Tor schiebt. Ist in der Folge etwas mehr beschäftigt, löst aber alles sicher.

Welche Note erhält Marwin Hitz? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Michael Lang: 4,5

Übernimmt in der neuen Dreier-Fünferkette den Part des halbrechten Innenverteidigers. Steht dann vor dem 0:1 gleich einmal zu hoch, so, dass Assistgeber Witzig von Quintillà entscheidend in die Tiefe geschickt werden kann. Ficht schliesslich vor dem gegnerischen Tor ein Privatduell mit Watkowiak aus, das der FCSG-Goalie trotz dreier guter Chancen mit 3:0 für sich entscheidet.

Welche Note erhält Michael Lang? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Andy Pelmard: 4

Ist der Mittelmann der Dreier-Fünferkette und soll dort mit seinem Tempo als Abfangjäger wirken. Vor dem 0:1 jedoch bringt all sein Speed nichts mehr und danach ist dieser weniger gefragt als das Kopfballspiel, das ihm mit seiner Statur und Körpergrösse nicht in die Wiege gelegt ist.

Welche Note erhält Andy Pelmard? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Riccardo Calafiori: 6

Ist der überragende Mann in der Dreier-Kern-Abwehrkette auf halblinker Position. Gewinnt dort gefühlt jedes Duell, wobei vor allem die Vielzahl an Kopfball-Abwehraktionen auffällt. Und hat zudem immer wieder die Musse, sich mit in den Basler Angriff einzuschalten. Gekrönt wird die Vorstellung durch seinen Lattenkreuz-Treffer, der in der Verlängerung zur Vorlage für Amdounis siegbringenden Abstauber zum 2:1 wird.

Welche Note erhält Riccardo Calafiori? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Hugo Novoa: 4

Gibt im 3-4-3-System im rechten Coulour den Mann der langen Wege. Zeigt dabei zum wiederholten Mal, dass er scharf und präzis Flanken kann. Ist dann aber mit einem ganz flachen Kurzpass auf Amdouni am 1:1 beteiligt.

Welche Note erhält Hugo Novoa? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Fabian Frei: 5,5

Nicht jeder seiner halblangen oder langen Bälle kommt beim Mitspieler an. Aber so ist das halt, wenn man immer wieder um Kostruktives bemüht ist. Und unter dem Strich, da kommt eben doch ganz vieles an – so auch der ideale Pass auf Zeqiri, den der Stürmer zum 1:1 nutzt (58.). Hat immer wieder Ruhe, Übersicht – und auch gute Cornerflanken. Eine richtig gute Vorstellung des Captains.

Welche Note erhält Fabian Frei? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Wouter Burger: 4,5

Verheddert sich in Hälfte eins ab und an mit dem Ball am Fuss, trifft aber auch die eine oder andere gute Entscheidung. All das bleibt aber im Positiven wie Negativen folgenlos. Geht nach der regulären Spielzeit für Diouf vom Platz.

Welche Note erhält Wouter Burger? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Sergio Lopez: 4

Gibt im 3-4-3-System im linken Coulour den Mann der langen Wege. Macht das ziemlich diszipliniert, wobei ihm nicht jeder Pass und – als Rechtsfuss auf der ungewohnten linken Seite – auch nicht jede Flanke gelingt.

Welche Note erhält Sergio Lopez? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Zeki Amdouni: 5

Hat lange Zeit Mühe, um ins Spiel zu finden. Gibt dann aber als rechter Flügel via Spagat den guten, zweitletzten Pass vor Zeqiris 1:1. Was folgt, ist ein satter Pfostenschuss in der Schlussphase der regulären Spielzei – und schliesslich der Abstauber nach Calafioris Lattenzreuz-Schuss, mit dem er in der 95. das 2:1 erzielt und so doch noch zum Matchwinner avanciert.

Welche Note erhält Zeki Amdouni? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Andi Zeqiri: 4,5

Bleibt hier mal hängen und dort mal liegen. Schiesst mal aus aussichtsloser Position, um dann kurz vor der Pause per Kopf den Ball an den Torpfosten zu setzen. Und bekommt schliesslich in der 58. von Frei genau jenen Ball an der Strafraumkante, den er braucht, um mit kurzem Antritt kaltblütig das 1:1 zu erzielen.

Welche Note erhält Andi Zeqiri? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Anton Kade: 4

Ist in der Startphase sehr beschwingt unterwegs. Tritt in der Folge weiter bemüht, aber nicht mehr ganz so dynamisch auf – und wird schliesslich in der 76. ausgewechelt.

Welche Note erhält Anton Kade? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Liam Millar: 4,5

Kommt in der 76. für Novoa und beackert den rechten Basler Couloir. Wechselt dann in der Verlängerung die Seite und macht auf Links dasselbe. Und selbst als ihn vor dem Schlusspfiff der Ball im eigenen Strafraum an der Hand streift, da scheint er als einziger zu wissen, dass dies zu Recht nicht geahndet wird.

Welche Note erhält Liam Millar? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Darian Males: 4

Kommt in der 76. für Kade und bereitet Amdounis Pfostentreffer vor. Hat dann ein paar gute Ansätze, als der FCB in Führung liegend kontern kann, ohne dass er dabei zum Schluss die richtige Entscheidung träfe.

Welche Note erhält Darian Males? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Taulant Xhaka: 4,5

Kommt vor Anpfiff der Verlängerung für Lopez, besetzt allerdings im Wechsel mit Millar den rechten Couloir in Vogels 3-4-3-System. Schlägt dann die Cornerflanke, die am Ursprung des Treffers zum 2:1 steht.

Welche Note erhält Taulant Xhaka? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Andy Diouf: 4

Ersetzt vor Anpfiff der Verlängerung Burger im zentralen Basler Mittelfeld. Agiert dabei unauffällig, was aber in Anbetracht des Basler Siegs nichts Schlechtes bedeutet.

Welche Note erhält Andy Diouf? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Bradley Fink: –

Wird in der 112. für Zeqiri eingewechelt, um wahlweise Bälle zu halten oder im gegnerischen Aufbau Druck auf die St. Galler Verteidiger zu machen. Tut das auch und trifft dabei bald einmal FCSG-Goalie Watkowiak in einer engen Situation. Ist aber zu kurz im Spiel, um benotet zu werden.

Dan Ndoye: –

Ist in der 116. die zusätzliche, sechste Basler Einwechslung, welche eine Verlängerung erlaubt. Kommt für Amdouni und ist zu kurz in der Partie, um bewertet zu werden.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.