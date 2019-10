Langnaus Lehrstunde

Langnau offenbarte in der eigenen Zone Schwächen, bei ihren Kontern erhielten die Genfer zuweilen freies Geleit. Generell wurden sie von den Gästen zu wenig resolut angegangen. Auch deren Boxplay funktionierte nicht; dreimal agierten die Servettiens in Überzahl, dreimal reüssierten sie.

Die Ausfälle des formstarken Verteidigers Yannick Blaser und des defensiv soliden Centers Aaron Gagnon machten sich bei den Langnauern bemerkbar. Die Fussverletzung Gagnons (wurde vor Wochenfrist von einem Puck getroffen) ist umso ärgerlicher, als sie womöglich hätte verhindert werden oder zumindest weniger gravierend hätte ausfallen können: Eine Schutzvorrichtung für den Schlittschuh steht den Akteuren zur Verfügung, nicht alle aber tragen sie. Weil dadurch offenbar die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.

Schmutz trifft endlich

Und so wie einige Langnauer Fans zu spät gekommen waren, so verliessen einige Tigers-Anhänger die Genfer Eishalle vorzeitig. Was die Defensivarbeit betrifft, erwarte er eine bessere Einstellung, meinte Marco Bayer, der sich einzig am ersten Saisontreffer von Julian Schmutz erfreuen konnte. Am Samstagabend gegen Lausanne verlangt der Sportchef eine Reaktion. Das Tor dürfte wieder Ivars Punnenovs hüten, der in der Gunst von Coach Heinz Ehlers höher steht als Ciaccio.