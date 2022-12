Das ist die Plakette für die Fasnacht 2023. Entworfen haben sie Désiré Felix Meyer und Hampé Wüthrich. Foto: Nicole Pont

Die Fasnacht ist bissig, kritisch; sie hat den Mut, zu hinterfragen, was auf der Welt passiert – ob politisch korrekt oder nicht. Man erinnere sich an die Fasnacht 2022: Auf der Laterne der Ewige Opti-Mischte fragte sich eine blonde Frau: «Weeles Gschlächt isch no s rächt?» Und bei den Opti-Mischte wurde auf der Laterne gleich die ganze Gesellschaft mit ihren dunkeln teuflischen Seiten aufs Korn genommen.