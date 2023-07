Interview zum Müssiggang – «Langeweile ist ein grosses Glück» Der britische Autor Tom Hodgkinson beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Dolcefarniente. Er sagt, wie man es schafft, wirklich gar nichts zu tun, und warum er sich auf die Ferien zu Hause freut. Julia Roothaas

«Viele Menschen wissen dadurch gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, mal nichts zu tun», sagt Tom Hodgkinson. Foto: Jake Walters (Contour by Getty Images)

Tom Hodgkinson sitzt vor seinem Computer in seinem Büro in London und versucht, das «verdammte Kabel» seiner Kopfhörer zu entwirren. Der Autor, der mit dem Buch «Anleitung zum Müssiggang» bekannt wurde, ist verzweifelt und dreht sich zu seiner Frau Victoria um, die an einem eigenen Tisch mit im Raum sitzt. «Nein», sagt sie, «das musst du jetzt mal selbst hinbekommen.» Und siehe da, kurz darauf kann das Videogespräch beginnen.