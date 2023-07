Tausende Besucher erwartet – Ab jetzt sind die Türen von Bundesbern geöffnet Ein solches Volkfest gab es noch nie. An der «offenen Bundesmeile» sind die Bundesgebäude in Bern für die Bevölkerung geöffnet. Julian Witschi

Einmal im Leben das Bundesratszimmer besuchen. Das ist an diesem Wochenende möglich. Foto: Beatrice Devenes (Archiv)

Seit 13 Uhr sind die wichtigsten Bundesbauten in Bern frei zugänglich. Die Bevölkerung hat Gelegenheit, hinter die Fassaden des Parlamentsgebäudes mit dem National- und Ständerratssaal zu blicken. Ebenso können die beiden Bundeshaus-Flügel West und Ost sowie weitere historische Verwaltungsgebäude aller sieben Departemente und die Nationalbank erkundet werden. Selbst das «Chalet fédéral», das legendenumwobene Bundesratszimmer ist geöffnet.

Der Grund für die «offene Bundesmeile» ist der 175. Geburtstag der modernen Schweiz, das Jubiläum der Bundesverfassung von 1848, das dieses Jahr gefeiert wird. Möglich ist auch ein Abstecher in die untere Altstadt in den Erlacherhof und ins Berner Rathaus, wo in den ersten Jahren des jungen Staates Regierung und Parlament tagten.

Vom Bernerhof bis zum Bellevue Palace sind die historischen Verwaltungsgebäude geöffnet, möglich ist auch ein Abstecher ins Berner Rathaus und in den Erlacherhof. Grafik: Parlamentsdienste

Der Eintritt ist frei. Alle Besuchenden über 16 Jahre müssen aber vor dem Einlass einen amtlichen Ausweis vorlegen und sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Es muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, schreiben die Parlamentsdienste. Sie erwarten für die beiden Tage je über 10’000 Besucherinnen und Besucher.

Auf der «offenen Bundesmeile» stehen zudem verschiedene Bühnen, auf denen Musik und Shows geboten werden, sowie Verpflegungsstände und es gibt Angebote für Kinder. Auch das Wasserspiel auf dem Bundesplatz ist in Betrieb.

Am Samstag ist die Bundesmeile bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Die SBB bieten ein Spezialbillett für die Hin- und Rückfahrt für 17.50 Franken – der Preis ist angelehnt an die Jubiläumszahl 175.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

