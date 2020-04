Knapper Entscheid – Landrat will mehr Autobahnen Baselbieter Regierung und Landrat wollen eine übergeordnete Planung des Strassennetzes. Thomas Gubler

Die A2 bei Muttenz untersteht seit Anfang Jahr als Hochleistungsstrasse dem Bund. Foto: Roland Schmid

Wie schon die Regierung empfielt nun auch der Landrat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die formulierte Gesetzesinitiative «zum Ausbau des Hochleistungsnetzes» zur Annahme. Der Entscheid im Landrat fiel jedoch am Donnerstag relativ knapp mit 38 zu 34 Stimmen. Während die Bürgerlichen von FDP und SVP im Verein mit der CVP das Volksbegehren aus dem Jahr 2015 unterstützten, lehnten es Sozialdemokraten und Grüne ab. Letztere machten vor allem geltend, seit dem Übergang der Hochleistungsstrassen im Kanton Baselland an den Bund per 1. 1. 2020 – mit Ausnahme des Chienbergtunnels – mache die Initiative keinen Sinn mehr. Lotti Stokar (Grüne) empfahl deshalb dem Initiativkomitee um Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser, sie wenn immer möglich zurückzuziehen.

Demgegenüber betonten die Bürgerlichen, dass die Initiative ihre Aktualität nicht verloren habe. «Sie ermöglicht eine übergeordnete Planung und die Schaffung eines verbindlichen Zielbildes», sagte Franz Meyer (CVP). Baudirektor Isaac Reber (Grüne), der in seinem Votum nicht gerade Begeisterung für das Volksbegehren an den Tag legte, gestand ihm immerhin zu, dass es beim Lobbying in Bern «unterstützend wirken könnte». Das letzte Wort dazu hat das Baselbieter Stimmvolk an der Urne.