Sprachdefizite in Baselbieter Schulen – Landrat überprüft Frühfranzösisch Das Kantonsparlament will das Fremdsprachenkonzept der Baselbieter Primarschulen verändern. Thomas Dähler

Anita Biedert, Vorstandsmitglied der Starken Schule, ist in grosser Sorge um die Muttersprache Deutsch, die wegen der Fremdsprache vernachlässigt werde. Foto: Florian Bärtschiger

Das Baselbieter Parlament will, dass der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule überprüft und, wenn nötig, angepasst wird. Mit 44 zu 38 Stimmen bei einer Enthaltung hat es sich am Donnerstag in Liestal hinter ein Postulat von Anita Biedert (SVP) gestellt, das die Verschiebung des Französischunterrichts in die Sekundarschule prüfen lassen will. Die Regierung hat angeboten, das Sprachenkonzept mit fundierten Studien und Erhebungen neu zu erarbeiten.