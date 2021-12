Mehr Tempo bei Booster-Impfungen – Landrat setzt Regierung unter Druck Das Baselbieter Parlament verlangt mit der Unterstützung eines Vorstosses eine zusätzliche Intensivierung der Impfanstrengungen. Thomas Dähler

Landrat Sven Inäbnit ist überzeugt, dass noch mehr Anstrengungen nötig sind, um Booster-Impfungen möglichst bald für alle anzubieten. Foto: Dominik Plüss

Der Landrat hat am Donnerstag ein dringliches Postulat von Sven Inäbnit (FDP) überwiesen, mit dem die Regierung aufgefordert wird, ihre Bemühungen für eine schnelle Booster-Impfung für alle noch weiter zu verstärken. Die Dringlichkeit beschloss der Landrat mit 50 zu 25 Stimmen. Inäbnit fordert insbesondere dazu auf, dass «mit Nachdruck und unter Einsatz von geeigneten Anreizen und Mitteln die Arztpraxen und Apotheken im Kanton bewegt werden, Booster-Impfungen für alle unverzüglich möglichst breit» durchzuführen.

In der Fragestunde erklärte Regierungspräsident Thomas Weber, es gebe in der Tat noch ein Potenzial in den Arztpraxen, das der Kanton gern nutzen möchte. Die Bereitschaft der Ärzte, dazu Hand zu bieten, sei unterschiedlich. Er, Weber, erhoffe sich, dass sich noch weitere Arztpraxen dazu bereit erklären. Im Fall des Moderna-Impfstoffs, der nicht extrem kühl aufbewahrt werden müsse, wäre es möglich, zusätzliche Impfkapazitäten in den Arztpraxen zu nutzen.

