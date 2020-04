Liestaler Schule wird saniert – Sek Frenke wird zum Solarkraftwerk Überraschend stellt sich das Baselbieter Parlament einstimmig hinter die Solarstromanlage auf dem sanierten Frenke-Schulhaus. Für die Gebäudesanierung genehmigt der Landrat einen Kredit von 18,2 Millionen Franken. Thomas Dähler

Baudirektor Isaac Reber ist positiv überrascht: Der Kanton Baselland kann in Liestal ein Schulhaus mit Holzfassade und Fotovoltaik bauen. Dominik Plüss

In der vorberatenden Bau- und Planungskommission hatte es noch drei Gegenstimmen gegeben. Doch am Donnerstag an der Landratssitzung in Basel beschloss der Landrat die Gesamtsanierung des Schulhauses Frenke in Liestal einstimmig mit 68 zu 0 Stimmen. Der Sanierungskredit beträgt 18,2 Millionen Franken, die Fotovoltaikanlage kostet zusätzlich 169’000 Franken. Damit kann die Energieanlage auf dem Dach, anders als einst vorgesehen, gleichzeitig mit der Sanierung des Schulhauses realisiert werden.