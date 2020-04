Streit um 100-Millionen-Franken-Hilfe für Baselbieter Unternehmen – Landrat genehmigt Corona-Notverordnungen einstimmig Über die Art und Weise, wie das Parlament das Notrecht der Regierung behandeln soll, herrschten unterschiedliche Auffassungen. Thomas Gubler

Der Landrat tagte in ungewohnter Umgebung im Congress Center in Basel – dafür mit sehr viel Abstand. Foto: Dominik Plüss

Wer geglaubt hatte, der Landrat würde die beiden Notverordnungen der Regierung über ein 100 Millionen-Massnahmenpaket zur Unterstützung der Baselbieter Unternehmen in der Corona-Krise einfach durchwinken, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Zwar wollten die Freisinnigen mit einem Antrag, keine Eintretensdebatte durchzuführen und die Debatte zur Sache auf ein Dreiminutenvotum der Fraktionssprecher zu begrenzen, genau das. Sie erlitten indessen damit gleich zu Beginn der Debatte Schiffbruch. Und statt dass er bloss lobte und abnickte, diskutierte der Rat dann fast anderthalb Stunden lang. Was der Sache aber keinen Abbruch tat; denn in der Schlussabstimmung wurde die Vorlage mit den beiden Notverordnungen mit 73 zu null Stimmen ohne Enthaltung gutgeheissen. Ein Antrag auf Ausdehnung der Massnahmen von Urs Kaufmann (SP) war zuvor mit 40 zu 29 Stimmen gescheitert.