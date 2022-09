Vermögenssteuerreform im Baselbiet – Landrat für moderate Steuersenkung Nach der ersten Lesung zeichnet sich ab, dass der Landrat für die moderate Variante der geplanten Senkung der Vermögenssteuern ist. Das letzte Wort wird aber wohl das Volk haben. Thomas Dähler

Finanzdirektor Anton Lauber setzt sich im Landrat durch: «Der Steuerwettbewerb ist Realität, wir müssen uns ihm stellen». Foto: Nicole Pont

Noch hat der Landrat keinen Entscheid gefällt. Doch nach der ersten Lesung am Donnerstag in Liestal zeichnet sich ab, dass die moderate Form einer Vermögenssteuersenkung eine Mehrheit im Baselbieter Parlament auf sich vereinen wird. Anträge von links und von rechts, die Reform in ihrem Sinn zu entschärfen oder zu verschärfen, scheiterten deutlich.