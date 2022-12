Streit um Gemeindeautonomie – Landrat entlastet Klassenlehrer in Primarschulen Das Parlament schreibt den Gemeinden vor, den Klassenlehrerinnen und -lehrern eine zusätzliche Stunde für ihre Aufgabe zuzubilligen – ohne Wenn und Aber. Thomas Dähler

Klassenlehrer auf Primarstufe sollen künftig in allen Baselbieter Gemeinden eine Entlastungslektion erhalten. Symbolfoto: Peter Schneider (Keystone)

Die Gemeinden hatten sich vergeblich gegen eine obligatorische Bestimmung im Personaldekret gewehrt. Der Landrat überging sie am Donnerstag und beschloss mit 41 zu 40 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dass Klassenlehrerinnen und -lehrer auch in den Gemeindeschulen zwingend um eine Lektion entlastet werden müssen, damit sie ihre zusätzliche Aufgabe der Klassenleitung erfüllen können. Heute ist dies schon in den Sekundarschulen so geregelt, während in den Primarschulen diese Aufgabe oft gratis geleistet wird.