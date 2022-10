Massiv gestiegene Strompreise – Landrat beschliesst Rettungsversuch für in Not geratene Unternehmen Das Baselbieter Parlament fordert die Regierung dazu auf, mit einer Taskforce Lösungen für Unternehmen zu suchen, deren Existenz durch die exorbitanten Strompreise auf dem Spiel steht. Thomas Dähler

Andreas Dürr: «Es ist nicht die Idee, dass der Staat eine Ausfallgarantie übernimmt.» Foto: Christian Jaeggi

Unternehmen, die sich beim Strom verzockt haben und sich jetzt mit existenzbedrohenden hohen Preisen konfrontiert sehen, sollen gerettet werden. Der Landrat hat am Donnerstag in Liestal die Regierung beauftragt, eine Taskforce ins Leben zu rufen, die zusammen mit allen Beteiligten nach Lösungen suchen will. Eine entsprechende Motion der FDP-Fraktion hat der Rat nach langer Diskussion in der Form eines Handlungspostulats an die Regierung überwiesen.