Lehrplan-Streit – Landrätin will das Amt für Volksschule disziplinieren Eine Motion soll das Amt für Volksschule zwingen, den Lehrplan 21 so umzusetzen, wie es der Volkswille zum Ausdruck gebracht hatte: mit klaren, stichwortartig formulierten Stoffinhalten statt Kompetenzphrasen. Daniel Wahl

Verlangt einen klaren und prägnanten Lehrplanteil A, wo auf wenigen Seiten Stoffinhalte und Themen definiert sind: Landrätin Regina Werthmüller. Foto: Moira Mangione

Eine Fachgruppe von Englischlehrern hatte in Ergänzung zum kompetenzorientierten Baselbieter Mammut-Lehrplan 21 einen schlanken Teil A erarbeitet: Stoffinhalte und Themen sind dort knapp und präzis aufgeführt, so wie es das Baselbieter Stimmvolk in der Abstimmung im Juni 2018 mit 84,2 Prozent Ja-Stimmen beschlossen hatte. Aber beim Amt für Volksschulen (AVS) liefen die Englischlehrer auf. Die Verwaltung wolle den Teil A mit Kompetenzformulierungen verwässern, lautete der Vorwurf (die BaZ berichtete).

Konkret wirft nun die parteilose Landrätin Regina Werthmüller dem AVS vor: «Die federführende Mitarbeiterin des Amt für Volksschulen (AVS) arbeitete jedoch ein Evaluationskonzept aus, welches keine strukturellen Änderungen zulässt. Eine Anpassung an den Lehrplan Englisch wird von der AVS-Mitarbeiterin nicht akzeptiert.» Entsprechende Kritik habe sie nicht als Gegenstand des Evaluationsprozesses geduldet.

Thema für den Landrat

Das offenbar eigenmächtige Amt – in Bezug auf die Ausgestaltung des Lehrplans - will Werthmüller nun mit einer Motion im Parlament disziplinieren. Das Bildungsgesetz soll ergänzt werden mit der Formulierung: «Lehrplanteil A enthält ausschliesslich klare, stichwortartig formulierte Stoffinhalte und Themen.» Die vor den Sommerferien angekündigte Motion wird jetzt am Donnerstag an der Landratssitzung eingereicht.