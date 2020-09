Moment mal – Landeskanzlei setzt Oberaufseher auf die Ersatzbank Temporär wurde der Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Hanspeter Weibel, abgesetzt und als Ersatzmitglied gehandelt. Bis die BaZ die Landeskanzlei auf den Fehler aufmerksam gemacht hat. Daniel Wahl

Temporär degradiert: Hanspeter Weibel, Noch-Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Foto: Christian Jaeggi

Ganze vier Tage lang versetzte die Landeskanzlei den noch immer amtierenden GPK-Präsidenten Hanspeter Weibel (SVP) auf die Ersatzbank – während Vizepräsident Balint Csontos (Grüne) gemäss Kommissionsliste alleine an der Spitze des Obersten Aufsichtsorgans firmierte. Lag der Grund darin, dass die Landeskanzlei den Titel «Oberaufseher schmeisst den Bettel hin» in der BaZ vom 23. September gelesen und in vorauseilendem Gehorsam Weibel von der Liste gestrichen hatte? Dabei hatte Weibel sein Rücktrittsschreiben noch gar nicht abgesandt, sein Ersatznachfolger ist nicht bestätigt. Und wer Weibel kennt, weiss, dass er etwas nicht macht: als Präsident zurückzutreten, um als Ersatzmitglied einem Nachfolger in die Suppe zu spucken.

Auf Anfrage der BaZ hat die Landeskanzlei innert einer Viertelstunde reagiert und Weibel dorthin zurückversetzt, wo er noch eine kurze Zeit stehen wird: an die Spitze der Kommissionsliste, als Präsident der GPK.

Statt als Präsident figuriert Hanspeter Weibel als Ersatzmitglied in der GPK. Screenshot: Hompage des Kantons am Dienstag, 10.15 Uhr

Man habe ein neues System eingerichtet, mit dem die Beträge für die Sitzungsgelder der Landratsmitglieder automatisch berechnet werden, sagt Nic Kaufmann von der Landeskanzlei. Dazu mussten bei allen Mitgliedern des Landrats die einzelnen Rollen wie Präsident, Vizepräsident, Mitglied und Ersatzmitglied neu zugeordnet werden. Hier sei bei GPK-Präsident Hanspeter Weibel in der Datenbank eine falsche Zuordnung erfolgt, eine Mutation, die im Internet automatisch sichtbar wurde. «Die Landeskanzlei hat sich inzwischen für den Fehler beim GPK-Präsidenten entschuldigt», schreibt Kaufmann. Und Weibel nimmts inzwischen mit Humor: «Wenigstens hatte ich immer noch Zugang zu meinen Akten.»