Abstimmung in Binningen – Land ausverkaufen oder horten, das ist hier die Frage Die Meinungen sind gespalten, das Stimmvolk wird am 27. September entscheiden. Daniel Aenishänslin

Der Unterhalt von Besitz kann sehr beschwerlich sein, wie die Gemeinde Binningen beim Schimmelbefall am Imhof-Haus erleben musste. Foto: Stefan Leimer

«Ich glaube, unser Anliegen wird verstanden, und viele Stimmberechtigte teilen unsere Befürchtungen bezüglich eines Ausverkaufs des Binninger Bodens», sagt Simone Abt (SP), Einwohner- und Landrätin. Sie ist Teil des Initiativkomitees von «Binninger Boden behalten». Die Initiative gelangt am 27. September zur Abstimmung. Sie fordert, dass Binningen kein Land ohne finanzielle Not aus der Hand gibt. Würde eine Liegenschaft verkauft, müsste die Gemeinde innerhalb von fünf Jahren für gleichwertigen Ersatz sorgen.

Einwohnerrat Christoph Maier (FDP) spricht für das Gegenkomitee, dessen Mitglieder aus den bürgerlichen Parteien stammen. «Diese Angst ist grundsätzlich unberechtigt», entgegnet Maier, «Binningen ist nicht bekannt dafür, dass ein grosser Ausverkauf stattfindet, im Gegenteil, über jeden Verkauf wird zuvor im Einwohnerrat debattiert.» Die demokratischen Instrumente würden spielen.

Die Gegner der Initiative wollen «flexibel bleiben, keine Verbote vornherein» und einen Teil der kommenden Investitionen aus dem Verkauf einiger Liegenschaften finanzieren. «Binningen stehen in den nächsten Jahren Investitionen von 180 Millionen Franken bevor», erklärt Christoph Maier seinen Standpunkt, «das kann nicht alles über Schulden und Steuererhöhungen bezahlt werden.» Alleine das neue Schulhaus im Dorf habe ein Preisschild von 51 Millionen Franken. Auf der anderen Seite zeige eine Expertise, dass Binningen Liegenschaften besitze, welche die Gemeinde mehr kosten, als sie ihr einbringen.

Rentieren oder nicht rentieren

«Aus unserer Sicht eine kurzsichtige Überlegung, denn die Erlöse aus Bodenverkäufen kann man nur einmal ausgeben, und dann sind Geld und Boden weg», widerspricht Simone Abt, «das ist nicht nachhaltig und entspricht nicht dem öffentlichen Interesse.» Der Boden solle nicht in die Hände von gewinnorientierten Investoren geraten, sondern von der Gemeinde gezielt bewirtschaftet werden. Auf diese Weise würden Liegenschaften rentieren. Binningen könne verhindern, sich eines Tages teuer in die einst verkauften Objekte einmieten zu müssen. Besonders wichtig sei in einer Gemeinde, in der verdichtet gebaut werde, dass Grünflächen, Erholungsraum oder Spielplätze realisiert werden können.

Dass auf diese Weise Rendite erzielt werden könne, sei falsch, sagt Christoph Maier: «Wenn wir Land nur noch im Baurecht abgeben dürfen, führt das in finanzieller Hinsicht zu ganz beträchtlich Einschränkungen.» Aktuell seien Grundstücke im Wert von 74 Millionen Franken im Baurecht abgegeben. Die daraus generierten Zinsen führten zu einer Rendite von 0,4 bis 0,7 Prozent oder rund 500’000 Franken im Jahr. «Zu wenig, um Schulbauten, Schwimmbad und Werkhof zu finanzieren.»

Sollte ihre Initiative scheitern, rechnet Simone Abt damit, dass «ein Drittel des Finanzvermögens» verkauft wird, «und zwar ohne dass der Einwohnerrat es mitverfolgen oder gar mitreden kann». In diesem Fall würden externe Wirtschaftsprüfer die Grundlagen liefern, auf denen entschieden würde.

Die Zuversichtlichen

Mit ihrem «extremen Anliegen» arbeiteten die Initianten im Interesse einzelner Anspruchsgruppen, die ihnen nahestünden, bemängelt Maier. Also Genossenschaften, gemeinnützige Bauträger, Stiftungen. Das sei schon in Basel so gewesen, als im Rahmen der Bodeninitiative die Stiftung Habitat die günstige Möglichkeit für ihre gemeinnützigen Aktivitäten genutzt habe. «Es kann nicht sein, dass Binningen sein ganzes Finanzvermögen dafür reserviert.»

Simone Abt betont, die Initiative geniesse Unterstützung bis weit in die bürgerlichen Reihen hinein. Neben den Grünen würden auch EVP und CVP dahinterstehen. Ähnliche Initiativen hätten sich bereits durchgesetzt. In Basel oder Adliswil ZH. «Andere Gemeinde im Baselbiet – wie Pratteln, wo bereits Unterschriften gesammelt werden, oder Oberwil – haben die Wichtigkeit der Thematik auch erkannt», führt Abt aus, «angesichts der Reaktionen, die ich auf der Strasse erlebe, bin ich zuversichtlich.» Christoph Maier auch.