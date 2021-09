FCB-Stammkraft fehlt weiter – Lahmt Esposito, kann die Basler Offensive nicht fliegen Der Italiener Sebastiano Esposito laboriert an einem Muskelfaserriss. Der 19-Jährige steht dem FCB bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Das spürt Rotblau. Dominic Willimann

Sebastiano Esposito ist vom Gegner meist nur mit unfairen Mitteln zu bremsen – wie hier in der Partie bei Hammarby. Foto: Jonas Ekstromer (AFP)

Auch gegen Karabach ist es offensichtlich. Auf den letzten 25 Metern vor dem gegnerischen Tor fehlt dem FC Basel das gewisse Etwas. «In dieser Zone waren wir zu wenig konkret», befand auch Trainer Patrick Rahmen. Dieser wenig ausgeprägte Offensivdrang ist aber nicht nur in diesem ersten Conference-League-Gruppenspiel nicht vorhanden, er wirkt sich auch auf die jüngsten Ergebnisse aus.

Seit dem 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen Hammarby vor einem Monat fehlt dem FCB in der Statistik ein Sieg in der regulären Spielzeit. Das dürfte sich am Sonntag ändern, wenn Basel beim unterklassigen Rorschach-Goldach den Einzug in den Cup-Achtelfinal anstrebt.