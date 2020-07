Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Grossbrand in Laufen – Lagerhallen stehen in Flammen In einem Industriegebiet in Laufen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht den Brand zu löschen.

Meterhohe Flammen in einem Industriegebiet in Laufen.

Meterhohe Flammen in Laufen: Wie mehrere Leser am frühen Freitagmorgen berichten, brennen in der Baselbieter Gemeinde mehrere Lagerhallen. Laut Alertswiss ist das Feuer in einem Industriegebiet ausgebrochen. Laut «20 Minuten», ist das Feuer gegen 3 Uhr ausgebrochen. In den Hallen sollen sich Kleingewerbe eingemietet haben. Zudem soll es auch kleinere Lagerhallen zum mieten geben.

Barbara Richard von der Polizei Basel-Landschaft bestätigt gegenüber «20 Minuten» den Grossbrand auf Anfrage. Es stünden mehrer Feuerwehren, die Sanität und auch die ABC-Wehr im Einsatz. Es soll keine Verletzte gegeben haben.

( bwi )