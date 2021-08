Ausbildung im Strafvollzug – Läuft etwas schief, gerät der Arxhof in die Schlagzeilen Das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene in Niederdorf hatte viele Hochs und Tiefs – doch letztlich ist es eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Thomas Gubler

Der Arxhof, das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene, feiert mit seinem neuen Leiter Francesco Castelli das 50-jährige Bestehen. Foto: Dominik Plüss

Für kaum eine Institution trifft die Aussage «no news are good news» mehr zu als für ein Straf- oder Massnahmenvollzugszentrum wie den Arxhof. Das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene (MZjE) in Niederdorf, gegenüber Schloss Wildenstein, gerät immer dann in die Schlagzeilen, wenn etwas schiefläuft.

Sei es, dass Insassen türmen wie im Mai dieses Jahres, ehemalige Klienten wieder kriminell werden wie etwa Daniel H., der 2009 das Au-pair-Mädchen Lucie umbrachte, oder wenn Probleme mit der Leitung des Zentrums bestehen. Und mitunter kommt es zu eigentlichen Murphy’s-Law-Fällen wie damals, als kurz vor der feierlichen Eröffnung der neuen geschlossenen Abteilung Anfang 2019 drei Insassen aus ebendieser Abteilung abgehauen waren.