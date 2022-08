Anwohner genervt vom Kindergeschrei – Lärmstreit um Arlesheimer Pumptrack-Anlage eskaliert In Arlesheim wird seit 2020 wegen der Pumptrack-Anlage gestritten. Christoph Jenzer gibt sie aber nicht auf: «Die Kinder lieben den Kids Bike Park!» Andrea Schuhmacher

Vor 14 Jahren liess Christoph Jenzer die Pumptrack-Anlage in Arlesheim bauen. Es gebe nichts Sinnvolleres, um die Jungen vom Handy wegzubringen, ist er überzeugt. Foto: Pino Covino

Die Pumptrack-Anlage beim Spielplatz Badhof in Arlesheim ist ein voller Erfolg. So sehen es jedenfalls Christoph Jenzer und die Gemeinde. Kürzlich wurde die Anlage sogar als «kinderfreundlichstes Projekt» in Arlesheim ausgezeichnet. Jenzer durfte den Preis stellvertretend für seinen Verein Kids Bike Park, der die Anlage betreibt, entgegennehmen. «Die Kinder lieben den Kids Bike Park Arlesheim», sagt der Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer. Selbst ein begeisterter Velofahrer, ist er überzeugt, dass jede Gemeinde eine Pumptrack-Anlage brauche, «und die Stadt zehn!».