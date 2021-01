Airlines in Basel unter Druck – 23’500 Lärmklagen trotz Lockdown Obwohl der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen ist, bleibt die Anzahl der Reklamationen wegen des Fluglärms am Euro-Airport überproportional hoch. Kurt Tschan

Die Zahl jener Anwohnerinnen und Anwohner, die sich dauernd über Lärm am Euro-Airport beklagen, ist in der Corona-Pandemie erstaunlicherweise konstant geblieben. Foto: SonntagsZeitung

Im Jahr der Pandemie ist der Flugverkehr am Euro-Airport in Basel massiv eingebrochen. In den monatlichen Statistiken betrug der Passagierrückgang bis zu 90 Prozent. In den ersten elf Monaten benutzten sechs Millionen Passagiere oder 71 Prozent weniger den Flughafen.

Wer jedoch gedacht hat, dass es um den Euro-Airport deswegen ruhiger geworden ist, irrt. Insgesamt kam es nämlich zu rund 23’500 Lärmklagen. Das ist immer noch ein Drittel des Vorjahres, als der Flughafen mit rund 70’00 Beschwerden eingedeckt worden war. «Dieser Rückgang ist schwächer, als man es mit Blick auf den Einbruch des Flugverkehrs hätte erwarten können», bestätigt die Sprecherin des Euro-Airports (EAP), Claire Freudenberger.