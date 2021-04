Swiss Market Index – Längst aus dem Börsentief raus Innert Jahresfrist haben sich die Aktienkurse trotz Corona spektakulär erholt. Die regionalen Titel haben allerdings unterschiedlich abgeschnitten. Felix Erbacher

Trotz Corona war 2020 für die Schweizer Börse ein überraschend gutes Jahr. Foto: Keystone-sda

Der Ärger bei jenen, die im ersten Quartal 2020 Aktien verkauft haben, ist heute gross: Im Verlauf des Jahres haben sich die Kurse erstaunlich erholt – der fortgesetzten Corona-Krise zum Trotz. Tiefe Zinsen, fehlende Anlagealternativen, die geldpolitische Unterstützung der Notenbanken und ein Konjunktureinbruch, der nicht so tief und so lang wie erwartet ausfiel, stützten die Aktienmärkte.

Der Trend ist eindrucksvoll. Der Swiss Market Index (SMI) erreichte in der letzten Märzwoche 2020 mit 8160 Punkten den Jahrestiefstpunkt. Dann kam schnell die Wende. Der SMI schloss das Jahr bei 10’800 Zählern ab. Und aktuell liegt der SMI nach dem ersten Quartal bei über 11’100 Punkten. Er hat also innert Jahresfrist gut ein Drittel hinzugewonnen. Im ersten Quartal in diesem Jahr verflachte sich der Aufwärtstrend allerdings.