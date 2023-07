Einkehren: Choi Asian Garden – Ein perfektes Curry, das schon optisch ein Genuss ist Chinesisch, thailändisch, japanisch oder doch lieber indisch? Am Erasmusplatz trifft eine Vielzahl asiatischer Aromen genau unseren Geschmack. Dorothea Gängel

Am geöffneten Fenster mit Blick auf den Garten lässt sich im Choi Garden fein asiatisch speisen. Foto: Nicole Pont

Es ist ein schöner Sommerabend, trotzdem entscheiden wir uns für einen Platz im Innenraum des Choi Asian Garden, direkt am offenen Fenster mit Blick in den lauschigen Garten. Leider kann man dort am Abend nur bis 20 Uhr sitzen – länger erlauben es die Behörden nicht. Und die Terrasse vor dem Haus ist uns mit direkter Lage am Erasmusplatz doch etwas zu lärmig.

Leider kann man im lauschigen Gärtchen hinter dem Haus nur bis 20 Uhr sitzen. Foto: Nicole Pont

Knapp vier Monate gibt es das Restaurant, das sich rühmt, die Spezialitäten der Länder China, Thailand, Japan, Indien, Vietnam und Korea auf seiner Karte zu vereinen. Entsprechend gross ist das Angebot – von Frühlingsrollen über Dumplings, verschiedene Suppen zu diversen Curry- und Wok-Gerichten. Zum Start wählen meine Begleitung und ich je eine Suppe – die Tofu-Algen-Suppe (11.50 Franken) und die Tom-Yam-Lachs-Suppe (12.50 Franken). Letztere ist mit drei Chilis als besonders scharf gekennzeichnet und hält, was sie verspricht. Ihre Basis ist ein Tom-Yam-Sud aus Fischsauce und Limettensaft, der mit Lachs, Zwiebeln, Chili und Pilzen angereichert wurde. Die Schärfe ist köstlich, sie könnte jedoch für den einen oder anderen Gaumen zu heftig sein.

Wer gern scharf isst, für den ist die Tom-Yam-Lachs-Suppe ein wahres Vergnügen. Foto: dog

Die Suppe meiner Begleitung basiert auf Sojasauce – Seidentofu, Seetang, Karotten und Pilze sind die schmackhafte Einlage. Dazu mundet der Rosé aus der Provence von Robert Brunel (7.50 Franken/1 dl) sehr gut, er wird genauso kühl serviert, wie er sein muss. Der Koch selbst erkundigt sich, ob es uns geschmeckt hat, und ist sichtlich erfreut, als wir seine Frage bejahen. Überhaupt fühlen wir uns sehr gut betreut durch den Service, der sich stets präsent und freundlich um unser Wohlbefinden kümmert.

Bewertung Service: zuvorkommend Essen: aromatisch Preis: fair Ambiente: schlicht In der Rubrik Einkehren testet die BaZ regelmässig Restaurants in der Region. Im Wochenrhythmus

erscheint abwechselnd ein Lokal aus der Stadt und eine Beiz aus dem Baselbiet. Die Autoren geben jeweils in den Kategorien Service, Essen, Preis und Ambiente eine Bewertung ab. (red)

Die Terrasse ist unterdessen gut gefüllt, und unsere Hauptgerichte werden serviert. Vor mir steht ein Teller mit grünem Curry (26.50 Franken), das schon optisch ein Genuss ist. Geschmacklich perfekt, ja eine wahre Geschmacksexplosion – auch wenn der Begriff beinahe inflationär verwendet wird, hier passt keiner besser. Das Poulet ist zart, Zitronengras und Thaibasilikum sorgen für Frische, und die Chilischoten liefern genau die richtige Schärfe – hervorragend!

Nicht nur optisch ein Genuss: Das Chicken-Green-Curry. Foto: dog

Die Peking Duck (27.50 Franken) meiner Begleitung ist auch wieder sehr schön angerichtet mit einer knackigen Mischung aus Chili, Broccoli, Chabis, Babymais und Sojasprossen. Leider hat die Entenbrust ein wenig zu viel Zeit in der Fritteuse verbracht, so ist die Haut etwas sehr knusprig und das Fleisch eher trocken – schade!

Die frittierte Entenbrust kommt mit knackigem Gemüse auf den Teller. Foto: dog

Doch das trübt unsere Stimmung nicht, zumal uns als kleine «Entschädigung» ein Grappa offeriert wird. Wir geniessen den Rest unseres Ueli Reverenz (8.50 Franken/5 dl), spielen kurz mit dem Gedanken, uns eine in Honig gebratene Banane mit Vanilleglace (12.50 Franken) zum Abschluss zu gönnen, verwerfen diesen wieder und treten bei noch immer lauen Temperaturen den Heimweg an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.