Maskenkontrollen in Basel – Läden fürchten sich vor unfairen Bussen Vereinzelt nimmt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt Stichproben vor, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Dabei können die Betriebe schwer bestraft werden, obwohl sie sich grundsätzlich an die Vorgaben halten. Benjamin Wirth

Seit zwei Wochen gilt in Basel-Stadt die Maskenpflicht auch in den Läden. Einige Betreiber fürchten sich vor Strafen, obwohl sie die Massnahmen eigentlich korrekt umsetzen. Foto: Andrea Zahler

Die Schutzmaske ist in Basel allgegenwärtig. Überall ist sie anzutreffen. Auch wenn mittlerweile immer mehr Personen an den Corona-Massnahmen zweifeln und prominente Staatsrechtsprofessoren den Kritikern gar recht geben, halten die Behörden an ihrem Kurs fest. So auch das Basler Gesundheitsdepartement (GD) mit Direktor Lukas Engelberger, das weiterhin an die Maskenpflicht glaubt und so versucht, die Ansteckungsrisiken von Covid-19 möglichst gering zu halten.