Gastbeitrag – Lächerliche Argumente gegen den verhassten Flughafen Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) behauptet, eine Zugverbindung zum Euro-Airport würde zu mehr Passagieren, mehr Flügen und mehr Klimaschaden führen. Das ist Unsinn. Der Bahnanschluss dient der Entlastung der Strassen und ist ökologisch. Meinung Robert Appel

Euro-Airport in Basel mit Sicht auf ankommende und abfliegende Flugzeuge. Foto: Juri Weiss

Seit jeher ist der Euro-Airport lediglich per Strasse erreichbar – in der heutigen Zeit ein unhaltbarer Zustand. Zudem sind die öffentlichen Verkehrsmittel ineffizient und unbequem. Wer kann, benützt deshalb das Privatauto und ist ungewollt Mitverursacher der Verkehrsmisere in Basel, denn aus der südlichen Agglomeration führt kein Weg zum Euro-Airport an der verstopften Stadt vorbei.

Für das heutige Flughafengebäude war ein Bahnanschluss geplant, aber dieser kam nie zustande. Nun soll er endlich Realität werden: Direkte S-Bahn-Züge aus dem Baselbiet, dem Laufental sowie aus Frankreich werden Passagiere und Angestellte auf die Schienen bringen. IC-Züge zum Euro-Airport sind jedoch nicht geplant und aus verschiedenen Gründen auch gar nicht möglich. Für Bahnpassagiere ausserhalb unserer Region bedeutet das: Umsteigen auf die S-Bahn!