Podcast zum Schweizer Fussball – «Lächerlich, was sich in Basel nach dem YB-Match abspielt» Reagiert der FCB dünnhäutig auf die 1:3-Niederlage gegen YB? Erster Saisonsieg des FCZ – Glück oder Können? Wie hat Winterthur die Kurve gekriegt? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Am Sonntagabend war es wieder einmal so weit. Ein Fussballtrainer redete so betont über die Entscheidungen des Schiedsrichters, dass allen klar war: Alex Frei war sauer über die Entscheidungen von Schiedsrichter Sandro Schärer beim 3:1-Sieg der Young Boys über den von Frei trainierten FC Basel. Natürlich ist das Spiel der beiden Grossclubs Thema in der neusten Folge unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit». Und unser Berner Vertreter Dominic Wuillemin hat auch eine Meinung zu den Reaktionen aus Basel: «Es ist lächerlich, was sich in Basel abspielt.»

Wuillemin versteht zwar den Frust auf Basler Seite, «weil der FCB dieses Spiel hätte gewinnen können. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie man nach so einem Spiel über den Schiedsrichter diskutieren kann.» Hier widerspricht sein Basler Gegenpart Tilman Pauls, indem er auf den Zweikampf zwischen Cédric Zesiger und Darian Males hinweist: «Da ist die Frage schon erlaubt, ob das nicht vielleicht ein Foul war.» In der Szene drückt Zesiger den Basler Angreifer unter anderem mit dem Arm weg.

Foul oder kein Foul, das ist hier die Frage: Cédric Zesigers Duell mit Darian Males. Quelle: SRF

Dass Schärer nicht auf Elfmeter entscheidet, passt für Wuillemin zur grosszügigen Linie, die Schärer im ganzen Spiel gewählt hat: «Und wenn du dich als Trainer darüber aufregst, dass der Schiedsrichter den Freistoss vor dem 1:0 gibt, aber nicht über deine Spieler, die danach einen Gegner völlig frei schiessen lassen, machst du dich auch nicht glaubwürdiger.»

Für Thomas Schifferle sind die Basler Reaktionen auf das 1:3 gegen YB und das 2:2 zuvor gegen Vilnius auch ein Hinweis auf den inneren Zustand des FCB-Trainers: «Sie deuten auf ein sehr dünnes Nervenkostüm hin.»

Florian Raz kommt die Diskussion über den Schiedsrichter sehr bekannt vor: «Die wurde schon vor zehn Jahren geführt. Damals einfach umgekehrt, es waren jeweils die Berner, die über den ach so bösen Schiedsrichter klagten, nachdem sie wieder mal ein Spiel gegen den FCB verloren hatten.»

Ausserdem reden wir über den ersten Saisonsieg des FC Zürich – und was die Leistung des FC Sion damit zu tun hatte. Thomas Schifferle freut sich über Samir Ramizi und den FC Winterthur. Und wir besprechen den Machtkampf beim FC Luzern.

Wann welches Thema besprochen wird

06:17 Die Bitschi-Batschi-Frage

09:31 Servette - Lugano

13:16 Das Drama um den FC Luzern

26:39 GC - Luzern

28:14 Winterthur - St. Gallen

32:02 FC Sion - FC Zürich

39:25 Young Boys - FC Basel

