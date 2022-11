Laufen – Labrador Samy (5) gestohlen und im Rhein ertränkt Der braune Hund wurde am 29. Oktober in Laufen aus einem geschlossenen Auto gestohlen. Am Sonntag fand ihn die deutsche Wasserpolizei tot im Rhein treibend. Simon Erlanger

Labrador Samy wurde vor über einer Woche in Laufen gestohlen. Jetzt fand ihn die deutsche Polizei tot im Rhein treibend. Wahrscheinlich wurde er ertränkt. Foto: Facebook

Bei Breisach wurde am Sonntag aus dem Rhein ein toter Hund geborgen. Dabei handelt es sich um den Ende Oktober in Laufen gestohlenen fünf Jahre alten braunen Labrador «Samy». Laut der deutschen Wasserschutzpolizei sei der Hund am 6. November in Breisach von einem «männlichen Bürger» entdeckt worden.

«Der aufgefundene Hund trieb im Rhein», so der zuständige Polizist zu «20 Minuten». Zwischen dem Fundort und der Stelle, wo der Labrador verschwand, liegen rund 30 Kilometer.

Die deutsche Polizei geht davon aus, dass das Tier ertränkt wurde. Den genauen Fundort kommuniziert sie nicht. Auch macht sie keine Angaben zum Kadaver. Die Ermittlungen würden laufen, eine Täterschaft sei noch nicht festgestellt worden.

Der Labrador Samy wurde am 29. Oktober in Laufen aus einem abgeschlossenen Auto gestohlen. Das Fahrzeug war an der Bahnhofstrasse parkiert, wie die Hundehalterin erklärte: «Ich war mit meiner Familie in einem Restaurant in Laufen und liess meinen Hund in der Zeit im Auto.» Samy sei in der Hundebox im Kofferraum gewesen, wobei das Fenster teilweise geöffnet war. Dies habe dem Täter womöglich den Zugang verschafft.



Simon Erlanger

