Seitenblicke – «La Traviata» mit einem Rinderfilet Die Gastrobetriebe haben es schwer, und jetzt macht ihnen auch noch das Theater Konkurrenz. Meinung Raphael Suter

Das Theater Basel macht das Foyer nicht nur tagsüber öffentlich besuchbar, sondern will hier auch den Restaurantbetrieb ausweiten. Foto: Pino Covino

Es waren harte Zeiten für die Restaurants und Bars, ganz besonders in Basel, wo die Gastrobetriebe wegen Corona bereits Ende November behördlich geschlossen wurden. Allmählich rappeln sich die Wirtinnen und Wirte wieder auf und versuchen, den Normalbetrieb herzustellen. Das nasse Sommerwetter hat allerdings wenig dazu beigetragen, die Lust zum Einkehren wie in alten Zeiten zu wecken. Zudem scheuen sich immer noch viele Gäste vor der vermeintlichen Ansteckungsgefahr.

In der vergangenen Woche berichtete die BaZ über die «Gastronomie in der Krise» und von Restaurants, die nicht mehr eröffnet worden sind. «Viele Betriebe überleben die Krise nur verletzt», erklärte der Präsident des Wirteverbandes, Maurus Ebneter. Die Situation bleibe angespannt. In derselben Ausgabe wurde das neue Gastroangebot des Theaters Basel vorgestellt. Da soll es künftig nicht mehr nur ein Glas Champagner und ein Lachsbrötchen während der Pause geben, sondern man kann «zusammen mit einem Theatereintritt ein Mehrgangmenü mitten im Theater geniessen». In der kommenden Spielzeit dürften die Gourmets unter den Theaterliebhabern vielleicht ein Rinderfilet zu «La Traviata» zu sich nehmen, oder zu Dürrenmatts «Die Physiker» wird ein Loup de Mer serviert. Zum Abschluss des Theaterabends gibt es dann noch Dessert und Kaffee. Nach der Sommerpause soll auf dem Theaterplatz vor dem Haupteingang zudem eine Cocktailbar eingerichtet werden.