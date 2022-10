Qualifikation Swiss Indoors – Kym erspielt sich einen Matchball – und scheitert dennoch Die Schweizer Antoine Bellier, Leandro Riedi und Jérôme Kym scheiden bei den Swiss Indoors in der Qualifikation aus. Der Möhlemer Kym ist einer Überraschung sehr nahe. Thomas Wirz

Umsonst gestreckt: Der Möhlemer Jérôme Kym verpasst die Qualifikation fürs Haupttableau. Foto: Keystone

Im Interview mit dieser Zeitung wies Swiss-Indoors-Präsident Roger Brennwald am Samstag auf die Wichtigkeit des «lokalen Marktes» hin. Womit der Gründer und Organisator des Basler Weltturniers nichts anderes als die Präsenz von Schweizer Aushängeschildern meinte. Sechs nationale Hoffnungsträger durften sich nach dem eben erfolgten Rücktritt von Roger Federer vor Turnierbeginn Hoffnungen machen, die Abwesenheit des Maestros wenigstens halbwegs vergessen zu machen. Fünf mussten dafür allerdings eine Wildcard beanspruchen.

Das Schweizer Sextett ist nach dem stark besetzten Qualifikationsturnier mit elf Top-100-Spielern nun – nicht völlig überraschend – auf das Maindraw-Trio Marc-Andrea Hüsler (ATP 62), Dominic Stricker (ATP 136) und Stan Wawrinka (ATP 193) geschrumpft.

Welch hartes Brot die Schweizer Männerspitze zurzeit auf der Tour zu essen bekommt, mussten Antoine Bellier (ATP 192), Leandro Riedi (ATP 257) und Jérôme Kym (ATP 423) schon in Qualifikationsrunde eins erfahren. Alle drei vermochten ihre favorisierten Gegner aus den Top 100 zwar bis zum letzten Punkt herauszufordern, mehr als ein Satzgewinn schaute letztlich indes nicht heraus.

Zehn Asse, aber ein Doppelfehler zu viel

Diesen Teilerfolg lieferte Lokalmatador Kym, der bei seinem ersten Auftritt auf dem Center Court der St.-Jakobs-Halle gegen den Serben Laslo Djere (ATP 78) zu gefallen wusste und gar lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. Der 19-jährige Möhlemer wehrte zu Beginn der völlig ausgeglichenen Partie in seinem ersten Aufschlagspiel gleich einen Breakball ab und steigerte sich in der Folge zu einer vorzüglichen Leistung.

Diese wurde aber nicht belohnt, weil Kym beim Stand von 6:3 und 5:4 bei eigenem Service einen Matchball durch Doppelfehler vergab, den zweiten Durchgang im Tie-Break verlor und anschliessend im Entscheidungssatz gleich das letztlich entscheidende Break kassierte. Da nützte es auch nichts, dass die nationale Nachwuchshoffnung zehn Asse schlug, 12 von 15 Breakbällen abwehrte und nach fast drei Stunden Abnützungskampf drei Punkte mehr als sein viel renommierteres Gegenüber gewonnen hatte.

Kyms Chance im Doppel

Kein Wunder war der Fricktaler, der sich auf seine Premiere an den Indoors «extrem gefreut» hatte, nach dem denkbar knappen Aus vorerst mehr enttäuscht als zufrieden. Mehr von der positiven Seite sah es sein österreichischer Coach Markus Hipfl: «Natürlich ist eine Niederlage nach einer 6:3, 5:1-Führung ärgerlich. Aber mit der Leistung von Jérôme bin ich absolut zufrieden. Bald wird er solche Spiele nach Hause bringen.»

Der einstige Swiss-Indoors-Balljunge, der dank der Teilnahme im Doppel (mit Leandro Riedi) dem Turnier erhalten bleibt, hat in der Tat vielversprechende Perspektiven. Im Ranking hat er sich seit Anfang Jahr um rund 700 Ränge von Position 1126 auf 423 verbessert und dabei unter anderen drei Profis aus den Top 250 bezwungen. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der erste aus den Top 100 fällig ist.

Dass es mit dem Schweizer Männertennis auch nach Federers Abgang keineswegs düster aussieht, zeigten nebst Kym auch die beiden anderen Swiss-Tennis-Vertreter Bellier und Riedi. Beide hielten mit klar höher rangierten Rivalen gut mit und unterlagen mit dem identischen Resultat von 4:6, 6:7. Derweil sich der Genfer nach seinen zuletzt so starken Tour-Auftritten auf Mallorca und in Stockholm aber gegen den in Reichweite liegenden Franzosen Constant Lestienne (ATP 69) bestimmt mehr als eine Zweisatz-Niederlage erhofft hatte, überraschte Riedis starker Widerstand gegen den Russen Aslan Karatsev (ATP 41) durchaus positiv.

