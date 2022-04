Smalltalk der Woche – Kylies Dilemma mit dem Babynamen Das Unkraut, das auch ein Superfood ist, die Rückkehr des Jeansrocks und die perfekten Selfie-Posen – der Barometer der Coolness verrät, wie Sie mit Ihrem Wissen punkten können. Anais Künzli

Die unentschlossenen Eltern von … äh …: Travis Scott und Kylie Jenner. Foto: FilmMagic

Superfood aus dem Garten

Gesundes Unkraut: Die heimische Brennnessel. Foto: Getty Images/Image Source

Jeder hat sich schon mal an ihr gestochen und sich geärgert: Die Brennnessel gilt als Unkraut und Störenfried. Ausser man isst sie. Als Mahlzeit hat sie es nämlich in sich, sie gilt sogar als Superfood. Die Brennnessel enthält nicht nur viel Eiweiss und alle essenziellen Aminosäuren, sie ist auch reich an Kalzium, Eisen und Kieselsäure.

Gut, dass die Saison gerade begonnen hat, das heisst: Handschuhe überziehen und ernten. Die Möglichkeiten sind vielzählig. Von Salbe über Tee bis zu Haarwasser – oder vielleicht Brennnesselchips? Blätter abzupfen, auswallen, mit Öl bestreichen und im Ofen backen.

Manche mögens lang

Darling auf Instagram und Tiktok: Der Jeansjupe. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die langen Jeansröcke aus den 2000ern sind wieder zurück! Wer noch nicht überzeugt ist, kann sich auf Tiktok vom Trend inspirieren lassen. Bella Hadid und andere Influencerinnen zeigen sie in allen Varianten. Lang und weit müssen sie sein, abgesehen davon geht alles: mit Knopf, ohne Knopf oder gleich mit Knöpfen vom Bauch bis zu den Waden. Zu kaufen gibt es sie momentan überall – oder wer Glück hat, findet noch ein Exemplar aus frühen Nullerjahren im Schrank der Mama, Tante oder Cousine.

Haare aus den Neunzigern

Unisex, romantisch, bequem – alles, was momentan angesagt ist: Leonardo DiCaprio als «Romeo» (1996).

Irgendwann kommt alles zurück. Zumindest die Modetrends, die wir schon lange abgehakt und hinter uns glaubten. Aktuell der sogenannte Heartthrob-Bob, also die Herzensbrecher-Trendfrisur aus den Neunzigern. Hairstylisten kündigen das ganz grosse Comeback dieses Haarschnitts an. Gwyneth Paltrow trug ihn, als sie Brad Pitt datete, der ebenfalls einen Heartthrob-Bob trug, genauso wie Leonardo DiCaprio in «William Shakespeares Romeo + Julia» oder Cameron Diaz in «Verrückt nach Mary».

Der Schnitt erfüllt also alles, was momentan angesagt ist: Er ist unisex, bequem und romantisch. Sollte die Prognose stimmen, werden wir ihn bald überall sehen – und vielleicht sogar selber einen schneiden. Denn wann, wenn nicht im Frühling, soll man so etwas ausprobieren?

Für immer Frühling

Ein steter Quell der Inspiration: Yoko-Ono-Ausstellung in Zürich. Foto: Franca Candrian (Kunsthaus Zürich)

Nie sind die Geister angeregter als im Frühling. Wer dennoch etwas Starthilfe braucht, kann jederzeit das Zürcher Kunsthaus besuchen – den Ort, der durch seine Architektur und vor allem die grandiosen Sammlungen Inspiration bietet. Wer nur ein knappes Budget hat, sollte mittwochs gehen: Dann ist der Eintritt gratis und deshalb vor allem bei den jungen Leuten beliebt. Aktuell kann man die Ausstellung «Yoko Ono. This room moves at the same speed as the clouds» und «Take care: Kunst und Medizin» bestaunen.

Perfekte Posen

Dos und Don’ts beim Posen: Mit dieser Anleitung gelingt es. Foto: Instagram

Man muss ja nicht gleich Influencer sein – trotzdem wünschen sich die meisten, auf allfälligen Schnappschüssen chic, cool und entspannt auszusehen. Wie einem das gelingt? Es braucht dazu nur ein paar einfache Tricks, wie sich auf der Website «Withmyladies» nachlesen lässt. Damit sind auch Foto-Dummies für Instagram gerüstet.

Kylie kann sich nicht entscheiden

Kylie Jenners Sohn hiess zuerst Wolf Webster, der Name wurde dann aber für unpassend befunden. Foto: Ringo Chiu (EPA)

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes im Februar gab Kylie Jenner den Babynamen bekannt: Wolf Webster sollte er heissen. Doch nur sieben Wochen nach der Geburt hat der Kleine schon einen anderen, noch geheimen Vornamen, wie Kylie auf Instagram schrieb. Der Name Wolf, so hiess es, passe nicht gut genug zum drei Monate alten Sohn – vielleicht ist er neben Namen wie Stormi, North, Saint, Chicago (so heissen die übrigen Kardashian-Sprösslinge) auch einfach zu normal. Wir sind jedenfalls schon gespannt auf weitere Namensgebungsversuche für das Superstarbaby.

JLos Risikodiamant

Kennen wir diese Pose nicht? Jennifer Lopez flashte jüngst auf Instagram ihre neuste Verlobungsmaniküre Marke «neon peachy pink», aufgepinselt von Star-Lackierer Tom Bachi. Interessanter aber als JLos Nägel ist der grüne Diamant, den sie anlässlich ihrer zweiten Verlobung mit Ben Affleck am Finger trägt. Wir freuen uns für das junge Glück, möchten aber daran erinnern, was Kim Kardashian widerfahren ist, nachdem sie auf Insta mit ihrem Verlobungsring geprahlt hatte. Eine Diebesbande schnitt das mit und überfiel sie im Hotel Ritz in Paris, um an den Ring zu kommen.



Copy-Paste-Fashion

Same same and not very different: Zara-Overall versus Shein-Overall. Foto: Tiktok

Der chinesische Fast-Fashion-Konzern Shein nimmt es mit der Originalität nicht so genau. Immer wieder kopiert der Modemulti Designs anderer Marken wie etwa Zara, Dr. Martens und Levi’s. Auf Tiktok geistert deshalb schon der Hashtag #sheinstolemydesign herum, mehrere Klagen gegen das Unternehmen sind in dieser Sache hängig. Fast Fashion, so scheint es, ist fast so toxisch wie Fast Food.

