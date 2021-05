Neunutzung von Gärtnereigebäude – Kutschen statt Pflanzen Riehen will seine Gärtnerei zügeln. Die dadurch frei werdende Liegenschaft könnte der Verein Hü-Basel für Kutschen-Ausstellungen nutzen. Dominik Heitz

So könnten die Ausstellungsräumlichkeiten im Untergeschoss der ehemaligen Remise an der Rössligasse aussehen. Illustration: Stauffenegger + Partner AG

Noch bis vor fünf Jahren waren in einer Scheune in Brüglingen alte Kutschen und Schlitten des Historischen Museums Basel ausgestellt. Dann wurde die Liegenschaft anderweitig genutzt. Die alten Fahrzeuge mussten weg und verschwanden in Depots des Museums. Diese Situation fand Hü-Basel unhaltbar. Der Verein, der sich für den Erhalt und die Präsentation von Kutschen und Schlitten einsetzt, hat sich deshalb überall nach Räumlichkeiten umgeschaut. Vor vier Jahren ist er auch auf die Gemeinde Riehen zugegangen. Dort steht schon seit langem die Forderung im Raum, die in einer historischen Remise mit dem Namen Schenkelscheune untergebrachte Gemeindegärtnerei auszulagern und mit dem Werkhof am Haselrain zusammenzulegen. Dadurch würde die Liegenschaft, die sich sinnigerweise an der Rössligasse befindet, frei und könnte vom Verein Hü-Basel als Ausstellungsraum für Kutschen genutzt werden.