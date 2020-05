Nachruf – Kuss der Hoffnung Mit Liliane Badour-Esrail ist eine der letzten Auschwitzüberlebenden gestorben. Franziska Laur

Liliane Badour-Esrail Foto: Michèle Déodat

Liliane Badour wächst bei ihren Grosseltern auf, Hoteliers in Biarritz, im von den Deutschen besetzten Baskenland. Die Grosseltern sind Abkömmlinge russischer Juden, aber davon ahnt Liliane nichts. Sie selbst ist getauft und im katholischen Glauben erzogen worden, so wie ihre Brüder Henri (17) und René (13). Liliane ist 19 Jahre alt, als die Deutschen kommen und die drei Geschwister abholen, im Januar 1944.

Auf ihrem Weg nach Deutschland geraten Liliane und ihre Brüder ins Sammellager Drancy bei Paris. Dort treffen sie auf Raphaël Esrail, Jude mit türkischen Wurzeln und Mitglied der Résistance, den die Gestapo in Lyon festgenommen hat. Liliane schüttet Raphaël ihr Herz aus und bittet ihn, sich um ihre Brüder zu kümmern, sollte ihr das nicht mehr möglich sein.

Am 3. Februar 1944 werden sie alle abtransportiert. Vorher fragt Raphaël das jungen Mädchen: «Mademoiselle, erlauben Sie mir, Sie zu küssen?» Sie antwortet: «Aber erst, wenn wir ankommen.» Es bleibt bei einem platonischen Kuss, einer Bise, auf die Wangen.

Bei ihrer Ankunft in Auschwitz werden die beiden Brüder sofort in die Gaskammer geschickt. Liliane kommt ins Lager Auschwitz-Birkenau, Raphaël Esrail ins Stammlager Auschwitz. Raphaël erfährt über heimliche Kontakte, dass sie noch lebt und im nahen Union-Werk Zwangsarbeit verrichtet. Wie durch ein Wunder überstehen beide das KZ und die Todesmärsche und finden in Frankreich wieder zusammen. Sie heiraten 1948.

Später hat Raphaël Esrail seine Erinnerungen niedergeschrieben. Das Buch trägt den Titel «Die Hoffnung auf einen Kuss. Auschwitz, Liliane und ich.» Darin berichtet er, wie ihn der Gedanke an Liliane durch die schwere Zeit getragen hat.

Liliane Badour-Esrail ist dieser Tage im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. «In meinem Herzen war und ist eine unendliche Trauer», hat sie einmal gesagt, «aber nie war in mir Hass, nie habe ich gehasst.» Der Mann, dem sie das bleibende Versprechen eines Kusses gab, lebt noch. Heute vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende.